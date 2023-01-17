Куаныш Асылов. Фото: gov.kz

Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента. Ранее он работал государственным инспектором Администрации президента РК, передает официальный сайт городского акимата.

Асылов Куаныш Жумабекович родился 14 марта 1973 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и Сэнфордскую школу государственной политики при Университете Дьюка (США), магистр юридических и политических наук.

С 1995 по 2002 годы занимал руководящие должности в бизнес-структурах.

2002-2006 годы - работал в государственных органах.

2006-2010 годы - заведующий сектором официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК.

2011-2013 годы - директор центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2013-2014 годы - председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК.

2014-2017 годы - председатель Комитета общественно- политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

2017-2018 годы - заведующий общественно-политическим сектором Администрации президента РК.

2018-2019 годы - первый заместитель заведующего аналитическим центром Администрации президента РК.

2019-2023 годы - государственный инспектор Администрации президента РК.

Напомним, после внеочередных президентских выборов в Казахстане, в которых одержал победу Касым-Жомарт Токаев, акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных главе государства, стали исполняющими обязанности.

На основании ст.87 Конституции РК, местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей административно-территориальной единицы, являющийся представителем президента и правительства.

Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность главой государства с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно.

Президент предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

1 декабря 2022 года Мурат Айтенов был переназначен на пост акима Шымкента. Эту должность он занял в январе 2020 года.

До этого же работал первым заместителем главы города, а также занимал различные должности в Управлении делами президента Казахстана. В том числе, руководил аппаратом и был заместителем управляющего делами президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005615-kuanysh-asylov-naznachen-pervym-zamestitelem-akima-shymkenta/