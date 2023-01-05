Пресс-секретарь Токаева стал заместителем главы Администрации президента

Руслан Желдибай. Фото: Акорда

Указом Касым-Жомарта Токаева пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Желдибая Руслана Султанулы заместителем руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак". Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан".

С 2012 по 2018 год являлся руководителем отдела и продюсером на телеканале "Алматы".

С 2018 по 2019 год был и.о. руководителя, а также руководителем Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

14 февраля 2022 года Желдибай был назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

При этом 14 апреля 2022 года распоряжением главы государства он был назначен пресс-секретарем президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004230-ruslan-zheldibay-poluchil-dolzhnost-zamglavy-administratsii-prezidenta-kazahstana/