Имангали Тасмагамбетов стал президентом Казахстанской федерации гольфа

Имангали Тасмагамбетов. Фото: kazembassy.ru

Бывший премьер-министр Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов избран новым президентом Казахстанской федерации гольфа, передает пресс-служба федерации.

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Ранее занимавший должность главы Казахстанской федерации гольфа 75-летний Нуртай Абыкаев стал почетным президентом.

Имангали Тасмагамбетов родился в Махамбетском районе Гурьевской области (ныне Атырауская область) в 1956 году. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина (ныне Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова) по специальности "учитель географии и биологии".

Занимал должности премьер-министра Республики Казахстана, акима Атырауской области, Алматы, Нур-Султана, госсекретаря и министра обороны. В 2017 году стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России. В 2019 году вышел на пенсию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1969873-imangali-tasmagambetov-vozglavil-kazahstanskuyu-federatsiyu-golfa/