Смаилов поставил задачи перед своим новым заместителем
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Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем Алтаем Кульгиновым. В правительстве он будет курировать вопросы социального блока, передает официальный сайт премьер-министра.
Вице-премьер возьмет на контроль вопросы:
- развития образования и науки,
- здравоохранения,
- социальной модернизации,
- занятости,
- развития культуры и спорта,
- туризма,
- государственной молодежной и семейной политики,
- модернизации общественного сознания,
- обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия,
- государственного языка,
- демографической и миграционной политики и другие.
Алихан Смаилов пожелал Алтаю Кульгинову продуктивной работы и успехов на новом посту.
Кульгинов родился 15 января 1978 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской международной образовательной программе "Болашак".
В разные годы работал в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве юстиции и Администрации президента РК.
В 2013-2016 годах – аким Уральска.
В 2016-2019 годах – аким Западно-Казахстанской области.
В 2019 году был назначен акимом Астаны.
Напомним, сегодня, 9 декабря, глава государства подписал указ о назначении экс-акима столицы Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000867-smailov-postavil-zadachi-pered-svoim-novym-zamestitelem/