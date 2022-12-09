Смаилов поставил задачи перед своим новым заместителем

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем Алтаем Кульгиновым. В правительстве он будет курировать вопросы социального блока, передает официальный сайт премьер-министра.

Вице-премьер возьмет на контроль вопросы:

развития образования и науки,

здравоохранения,

социальной модернизации,

занятости,

развития культуры и спорта,

туризма,

государственной молодежной и семейной политики,

модернизации общественного сознания,

обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия,

государственного языка,

демографической и миграционной политики и другие.

Алихан Смаилов пожелал Алтаю Кульгинову продуктивной работы и успехов на новом посту.

Кульгинов родился 15 января 1978 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской международной образовательной программе "Болашак".

В разные годы работал в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве юстиции и Администрации президента РК.

В 2013-2016 годах – аким Уральска.

В 2016-2019 годах – аким Западно-Казахстанской области.

В 2019 году был назначен акимом Астаны.

Напомним, сегодня, 9 декабря, глава государства подписал указ о назначении экс-акима столицы Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000867-smailov-postavil-zadachi-pered-svoim-novym-zamestitelem/