Асламбек Мергалиев назначен председателем Верховного суда Казахстана

Асламбек Мергалиев. Фото: Facebook / Асламбек Мергалиев

Депутаты сената на пленарном заседании поддержали кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. На этом посту он сменил Жакипа Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу зачитал соответствующее представление Касым-Жомарта Токаева.

"В январе заканчиваются полномочия Жакипа Асанова на посту председателя Верховного суда. В связи с его переходом на другую должность сейчас мы представляем перед вами (депутатами сената - прим.ред.) представление президента об освобождении его от данной должности", - зачитал Нуртлеу.

На пост главы Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев. Он принес присягу.

"Я, Мергалиев Асламбек Амангельдиевич, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Казахстана, быть беспристрастным и справедливым, как мне велит долг судьи", - зачитал присягу Мергалиев.

На официальном сайте Актюбинского областного суда сообщается, что Асламбек Амангельдинович Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области.

В 1999 году окончил Стамбульский государственный университет, получил специальность юриста. В судебной системе работает с 2001 года.

Профессиональную трудовую деятельность начал с должности главного специалиста Павлодарского областного суда.

С 2003 по 2007 год работал судьей Павлодарского городского суда Павлодарской области.

С 2007 по 2008 год занимал должность председателя специализированного административного суда города Экибастуза Павлодарской области.

С 2008 по 2012 год – председатель Экибастузского городского суда Павлодарской области.

С 2012 года по 2014 год работал в должности председателя суда № 2 Павлодара.

В 2014 году назначен председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда.

С 2015 по 2020 год занимал должность председателя Костанайского областного суда.

В декабре 2020 года и до настоящего назначения занимал должность председателя Актюбинского областного суда.

За безупречную службу отмечен почетными грамотами Ассамблеи народа Казахстана, председателя Верховного суда РК, председателя Союза судей РК.

Напомним, Жакип Асанов покинул должность председателя Верховного суда, которую он занимал с 2017 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000642-aslambek-mergaliev-naznachen-predsedatelem-verhovnogo-suda-kazahstana/