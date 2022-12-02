Токаев назначил акима Алматы

Алматы. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Президент подписал указ о переназначении Ерболата Досаева на пост акима Алматы. Соответствующий указ опубликовал официальный сайт Акорды.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы", - говорится в документе.

Напомним, должность акима южной столицы Ерболат Досаев получил в январе этого года. На этом посту он сменил Бакытжана Сагинтаева.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алматы.

Окончил Алматинский энергетический институт и государственный технический университет им. Баумана в Москве.

Свой трудовой путь начал в 1993 году в МНПП "Искер".

За свою карьеру Досаев успел поработать советником премьер-министра Казахстана, вице-министром финансов, заместителем главы правительства.

В разные годы возглавлял совет директоров Банка развития Казахстана, Агентство РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, совет директоров АО "КазИнвестБанк", нацхолдинг "Байтерек".

Занимал посты министра финансов, министра здравоохранения, министра экономического развития и торговли РК.

С 2019 года и до назначения на должность акима Алматы занимал пост председателя Национального банка РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999975-tokaev-naznachil-akima-almaty/