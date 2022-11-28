Дархан Жазыкбаев назначен главой Агентства по делам госслужбы

Дархан Жазыкбаев. Фото: facebook.com/qyzmet.kz

Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госслужбы. О назначении сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Указом Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в сообщении.

Дархан Жазыкбаев родился в 1976 году. Он окончил КазНУ имени Аль-Фараби и Костанайский юридический институт МВД РК

Свой трудовой стаж Жазыкбаев начал с должности преподавателя Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел, был советником председателя правления АО KEGOC, заместителем руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан, заместителем председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

С 11 января этого года он занимал пост председателя Агентства по делам государственной службы.

Дархан Жазыкбаев награжден орденом "Курмет" и медалями.

Также недавно президент назначал Жаната Элиманова руководителем Агентства по финансовому мониторингу - ранее он уже возглавлял это ведомство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999185-darhan-zhazykbaev-naznachen-glavoy-agentstva-po-delam-gossluzhby/