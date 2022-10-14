Глава МИОР войдет в состав наблюдательных советов КМО и "Егемен Қазақстан"

Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали войдет в состав советов директоров и наблюдательных советов нескольких АО и ТОО. Соответствующее постановление правительства появилось в ИПС "Әділет".

Согласно документу, МИОР совместно с Комитетом госимущества и приватизации Минфина поручено обеспечить избрание министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали в состав советов директоров следующих некоммерческих акционерных обществ:

Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога;

Казахстанский институт общественного развития.

Кроме того, Кыдырали должен войти и в состав наблюдательных советов ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы" и "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

Постановление вводится в действие со дня его подписания, то есть 13 октября.

Напомним, Дархан Кыдырали был назначен министром информации и общественного развития Казахстана 2 сентября. 3 сентября он принес присягу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992698-glava-mior-voydet-v-sostav-nablyudatelnyh-sovetov-kmo-i-egemen-qazaqstan/