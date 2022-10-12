Ахылбек Куришбаев досрочно сложил с себя полномочия сенатора

Ахылбек Куришбаев. Фото: senate.parlam.kz

Центризбирком Казахстана на своем официальном сайте объявил о досрочном прекращении полномочий депутата сената парламента Ахылбека Куришбаева.

По информации ЦИК, наступило основание, влекущее прекращение полномочий депутата сената парламента Ахылбека Куришбаева.

Постановление Центральной избирательной комиссии принято на основании п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Отмечается, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение Куришбаевым полномочий депутата сената.

Ранее ЦИК признала Жуматая Алиева и Салтанат Турсынбекову соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992412-ahylbek-kurishbaev-dosrochno-slozhil-s-sebya-polnomochiya-senatora/