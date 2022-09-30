Талгат Жакан освобожден от должности заместителя управделами президента

Талгат Жакан. Фото: umto.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал документ, согласно которому Талгат Жакан был освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, что на должность заместителя управделами президента Казахстана Талгат Жакан был назначен 25 января 2022 года.

С 2016 по 2021 год он был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. С сентября 2021 года Жакан возглавлял управление материально-технического обеспечения при Управлении делами президента РК.

Кроме того, в разные годы он работал в администрации президента и в аппарате сената парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990483-talgat-zhakan-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamestitelya-upravdelami-prezidenta/