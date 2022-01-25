Жакан Талгат назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана

Талгат Жакан. Фото: umto.kz

Распоряжением главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает официальный сайт Акорды.

Согласно данным на официальном сайте ГУ "Управления материально-технического обеспечения" Управления делами президента, Талгат Жакан родился 7 января 1965 года в городе Алма-Ата.

В 1987 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.

Трудовой путь начал с позиции главного бухгалтера Кызылтуской районной нефтебазы Кокчетавского областного управления госкомнефтепродукта КазССР. В период с 1992 по 2007 годы занимал высокопоставленные должности в Минфине и МИДе, с 2012 по 2014 годы был советником премьер-министра.

В разные годы работал в администрации президента и в аппарате сената парламента.

С 2016 по 2021 год был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С сентября 2021 года Талгат Жакан возглавлял управление материально-технического обеспечения при Управлении делами президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952841-zhakan-talgat-naznachen-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta-kazahstana/