Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Иран Шархан. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Постановлением правительства РК Шархан Иран Шарханович назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Иран Шарханович родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.

С 2009 по 2013 год был и.о. эксперта, экспертом управления государственных закупок Департамента административно-правовой работы, главным экспертом Департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 годах - руководитель Управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 год работал замдиректора Департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2016 занимал должность замглавы Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.

В 2016-2019 годах - директор Департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году был назначен советником министра иностранных дел РК.

В 2020-2021 годы — руководитель Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989265-naznachen-novyy-vitse-ministr-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-kazahstana/