Жаслан Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития

Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2018 годах работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО ФНБ "Самрук-Казына", "Kazyna Capital Management", АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

С 2019 по 2020 год был вице-министром национальной экономики Республики Казахстан.

В 2020-2022 годах занимал пост зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С января 2022 года по настоящее время являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, что сегодня был назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989279-zhaslan-madiev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-vitse-ministra-tsifrovogo-razvitiya/