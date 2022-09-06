Бывший аким Темиртау получил новую должность

Кайрат Бегимов. Фото: gov.kz

Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов получил новую должность. Он назначен руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Об уходе Кайрата Бегимова с поста акима Темиртау стало известно накануне. На его место был назначен Ораз Таурбеков.

Сегодня на аппаратном совещании глава Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что Кайрат Бегимов возглавил региональное управление энергетики и ЖКХ.

У нового руководителя ведомства стаж работы на государственной службе почти 30 лет.

Трудовую деятельность он начал с должности главы отдела по приватизации и жилью объединения "Карагандауголь".

Занимал различные должности в аппаратах акимов районов Караганды. Был заместителем акима Октябрьского района, начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды.

Также Кайрат Бегимов работал заместителем акима района имени Казыбек би, акимом Октябрьского района и заместителем акима Караганды.

После занимал руководящие должности в областных управлениях строительства, энергетики и ЖКХ. Был акимом Жезказгана.

С августа 2020 года и до настоящего назначения работал акимом Темиртау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986450-byvshiy-akim-temirtau-poluchil-novuyu-dolzhnost/