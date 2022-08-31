Стало известно, кто был вторым кандидатом на пост акима Туркестанской области

Уласбек Садибеков. Фото: t.me/KZgovernment

Стало известно, что на должность акима Туркестанской области рассматривали две кандидатуры - Уласбека Садибекова и Дархана Сатыбалды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

По поручению главы государства премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в Туркестан.

Здесь они приняли участие в собрании депутатов маслихатов региона всех уровней.

Алихан Смаилов зачитал письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Туркестанской области - Уласбека Садибекова и Дархана Сатыбалды.

"По результатам открытого голосования из 286 депутатов 200 проголосовало за кандидатуру Сатыбалды, 86 депутатов отдали голос за Садибекова", - сообщили в правительстве.

Отметим, что Уласбек Садибеков является акимом Сайрамского района.

Напомним, сегодня стало известно, что Умирзак Шукеев освобожден от должности главы Туркестанской области. Вместо него регион возглавил Дархан Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985483-stalo-izvestno-kto-byl-vtorym-kandidatom-na-post-akima-turkestanskoy-oblasti/