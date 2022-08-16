Назначен новый аким Экибастуза
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Новым акимом Экибастуза стал Аян Бейсекин, до этого занимавший должность главы Иртышского района. Его активу города представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона.
Уроженец Павлодарской области Аян Бейсекин руководил родным Иртышским районом с 2019 года.
До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района.
С 2015 по 2017 годы он занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.
Также в разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.
Аян Бейсекин - член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы "Болашак".
В 2008 году окончил ЕНУ имени Гумилева по специальности "государственное и местное управление", в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.
Аким Павлодарской области обозначил перед новым руководителем ряд задач.
Напомним, недавно бывший глава Экибастуза Ардак Кантарбаев подал в отставку из-за коррупции своего заместителя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983414-naznachen-novyy-akim-ekibastuza/