Назначен новый аким Экибастуза

Аян Бейсекин. Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

Новым акимом Экибастуза стал Аян Бейсекин, до этого занимавший должность главы Иртышского района. Его активу города представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона.

Уроженец Павлодарской области Аян Бейсекин руководил родным Иртышским районом с 2019 года.

До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района.

С 2015 по 2017 годы он занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

Также в разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.

Аян Бейсекин - член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы "Болашак".

В 2008 году окончил ЕНУ имени Гумилева по специальности "государственное и местное управление", в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.

Аким Павлодарской области обозначил перед новым руководителем ряд задач.

Напомним, недавно бывший глава Экибастуза Ардак Кантарбаев подал в отставку из-за коррупции своего заместителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983414-naznachen-novyy-akim-ekibastuza/