Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области

Иллюстративное фото: polisia.kz

Полицейским Жетысуской области представили двух новых руководителей в областном департаменте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

10 августа приказом министра внутренних дел Казахстана на должность заместителя начальника областного департамента назначен Абдикенов Ельдар Абдикенович.

По информации ведомства, Абдикенов родился в 1982 году. В органах внутренних дел с 2000 года и имеет специальное звание - подполковник полиции.

Проходил службу в оперативных подразделениях МВД РК, департаментах полиции Алматы, Павлодарской и Алматинской областей. В период службы занимал различные руководящие должности.

Также заместителем начальника областной полиции стал Танатаров Нуржан Бейбитбаевич 1981 года рождения.

В послужном списке Танатарова служба в дорожной полиции, розыскном подразделении и административной полиции департаментов Алматы, Павлодарской, Акмолинской и Алматинской областей. Имеет специальное звание - полковник полиции. В органах внутренних дел с 1998 года.

"Согласно приказу Абдикенов будет курировать оперативные подразделения полиции региона. Танатаров ответственен за общие вопросы. Обоих руководителей сегодня представили личному составу. Оба уже приступили к своим служебным обязанностям" - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в июле Атыгай Арыстанов возглавил ДП Жетысуской области.

На прошлой неделе в Жетысуской области утвердили трех заместителей начальника департамента полиции. Назначение кандидатов произведено приказом министра внутренних дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982776-naznacheny-zamestiteli-nachalnika-dp-zhetysuskoy-oblasti/