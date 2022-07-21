Атыгай Арыстанов возглавил ДП Жетысуской области
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Генерал-майор Атыгай Арыстанов возглавил ДП Жетысуской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Нового начальника личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев.
Атыгай Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области.
Образование - правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году - магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Бейсенова.
Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года.
Трудовую деятельность проходил на различных должностях от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы.
С 2008 по 2010 годы - начальник УВД Бостандыкского района ДВД Алматы.
С 2010 по 2012 годы - начальник управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области.
С 2012 по 2016 годы - первый заместитель начальника ДВД Костанайской области.
В 2016 году - заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.
С 2016 по 2019 годы - начальник департамента по противодействию экстремизму МВД РК.
С 2019 по 2021 годы - начальник ДП Актюбинской области.
С 16 октября 2021 года до настоящего назначения занимал пост председателя Комитета административной полиции МВД РК.
Напомним, сегодня также стало известно, что Арыстангани Заппаров стал новым главой ДП Алматы, а Бекторе Султан возглавил ДП Абайской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979582-atygay-arystanov-vozglavil-dp-zhetysuskoy-oblasti/