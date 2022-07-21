Атыгай Арыстанов. Фото: polisia.kz

Генерал-майор Атыгай Арыстанов возглавил ДП Жетысуской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Нового начальника личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев.

Атыгай Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области.

Образование - правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году - магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Бейсенова.

Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года.

Трудовую деятельность проходил на различных должностях от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы.

С 2008 по 2010 годы - начальник УВД Бостандыкского района ДВД Алматы.

С 2010 по 2012 годы - начальник управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области.

С 2012 по 2016 годы - первый заместитель начальника ДВД Костанайской области.

В 2016 году - заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

С 2016 по 2019 годы - начальник департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

С 2019 по 2021 годы - начальник ДП Актюбинской области.

С 16 октября 2021 года до настоящего назначения занимал пост председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Напомним, сегодня также стало известно, что Арыстангани Заппаров стал новым главой ДП Алматы, а Бекторе Султан возглавил ДП Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979582-atygay-arystanov-vozglavil-dp-zhetysuskoy-oblasti/