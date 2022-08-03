Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В новообразованной Жетысуской области утвердили трех заместителей начальника департамента полиции. Назначение кандидатов произведено приказом министра внутренних дел Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Своих заместителей личному составу представил руководитель Департамента полиции Жетысуской области генерал-майор Атыгай Арыстанов.

"На должность первого заместителя начальника ДП Жетысуской области назначен полковник полиции Байкенов Жасулан Кудайбергенович, ранее возглавлявший Управление профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК.

Заместителем начальника ДП по кадровой политике стал подполковник полиции Жумабек Талант Тлеубекулы, ранее возглавлявший Управление кадровой политики ДП Алматинской области.

Талант Жумабек. Фото: ДП Жетысуской области

На должность заместителя начальника по следственной работе назначен полковник полиции Ережепов Максат Муратбекович, ранее занимавший аналогичную должность в Алматинской области" - сообщили в пресс-службе ведомства.

Максат Ережепов. Фото: ДП Жетысуской области

Напомним, в июле Атыгай Арыстанов возглавил ДП Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981585-naznacheny-zamestiteli-nachalnika-dp-zhetysuskoy-oblasti/