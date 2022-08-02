Рустам Абдрахманов покинул пост замначальника полиции Алматы

Рустам Абдрахманов. Фото: из личного архива

Рустам Абдрахманов покинул пост заместителя начальника Департамента полиции Алматы. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Приказом министра внутренних дел я назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области по следственной работе.

Позиция для меня не новая, а регион – особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство, школа и первые друзья.

Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью", – написал Абдрахманов.

Он отметил, что это "новый этап в его профессиональном росте", при этом его "жизненные и служебные принципы остаются прежними".

"Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны", – сообщил замначальника полиции Алматы.

Полицейский также рассказал, что с мегаполисом у него связаны положительные воспоминания.

"Здесь я получил высшее образование, 20 лет служил в полиции, в Алматы у меня родились мои дети.

Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области", – заключил Рустам Абдрахманов.

На должности заместителя начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов работал с ноября 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981345-rustam-abdrahmanov-pokinul-post-zamglavy-departamenta-politsii-almaty/