Рустам Абдрахманов покинул пост замначальника полиции Алматы
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Рустам Абдрахманов покинул пост заместителя начальника Департамента полиции Алматы. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.
"Приказом министра внутренних дел я назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области по следственной работе.
Позиция для меня не новая, а регион – особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство, школа и первые друзья.
Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью", – написал Абдрахманов.
Он отметил, что это "новый этап в его профессиональном росте", при этом его "жизненные и служебные принципы остаются прежними".
"Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны", – сообщил замначальника полиции Алматы.
Полицейский также рассказал, что с мегаполисом у него связаны положительные воспоминания.
"Здесь я получил высшее образование, 20 лет служил в полиции, в Алматы у меня родились мои дети.
Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области", – заключил Рустам Абдрахманов.
На должности заместителя начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов работал с ноября 2019 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981345-rustam-abdrahmanov-pokinul-post-zamglavy-departamenta-politsii-almaty/