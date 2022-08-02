Назначен новый начальник полиции Алматинской области

Бауржан Аленов (слева). Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Главой алматинской областной полиции стал Бауржан Аленов, сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

"По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен полковник полиции Бауржан Аленов", – говорится в сообщении полиции.

Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Бауржан Аленов (слева). Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Полковник полиции Аленов Бауржан Толегенович родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области (ныне – территория Акмолинской и Северо-Казахстанской областей). Образование – юриспруденция, магистр юридических наук.

В 2004 году окончил Юридический институт "Фемида", в 2012 году получил степень магистра в Карагандинском юридическом институте.

Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года. До начала работы в Алматинской области занимал пост начальника Департамента оперативной службы МВД (с 1 января 2021 года до 1 августа 2022-го).

Напомним, что прежний глава полиции Алматинской области – Арыстангани Заппаров – недавно возглавил полицию Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981401-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-almatinskoy-oblasti/