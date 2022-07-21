Назначен начальник полиции Абайской области

Бекторе Султан. Фото: gov.kz

Генерал-майор Бекторе Султан назначен начальником Департамента полиции Абайской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Приказ подписал глава МВД Марат Ахметжанов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Нового начальника ДП Абайской области личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Фото: ДП ВКО

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Чимкентской области.

В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году - Академию МВД РК.

По образованию - юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года. Начинал служебную деятельность следователем УВД Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДВД Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.

С 2019 года до настоящего назначения занимал должность начальника ДП Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979567-naznachen-nachalnik-politsii-abayskoy-oblasti/