Начато досудебное расследование в отношении Атырауского НПЗ

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В рамках проверки деятельности ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" выявлены факты злоупотребления доминирующим положением. В настоящее время начато досудебное расследование. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" под руководством прокуратуры региона выявил факты злоупотребления доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.

Заключение направлено в прокуратуру Атырауской области для принятия процессуального решения.

Региональным надзорным органом начато досудебное расследование в отношении АНПЗ по статье 221 УК РК (Монополистическая деятельность).

После чего материалы направлены в ДЭР по Атырауской области.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что задержан экс-гендиректор АНПЗ Шухрат Данбай. Его обвинили в хищении денежных средств.

Также недавно стало известно о возбуждении уголовного дела против руководства Павлодарского НХЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966013-nachato-dosudebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-atyrauskogo-npz/