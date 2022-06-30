"Самое плодотворное сотрудничество с общественностью": Таймерденов написал прощальный пост

Канат Таймерденов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Канат Таймерденов, который на днях покинул пост начальника Департамента полиции города Алматы, обратился в к жителям южной столицы.

"Дорогие друзья! Уважаемые алматинцы! Два с половиной года мы с Вами в тесном взаимодействии обеспечивали правопорядок в самом крупном мегаполисе страны и решали актуальные проблемы, касающиеся безопасности граждан. На моем опыте это, пожалуй, самое плодотворное сотрудничество с общественностью, что позволило стабилизировать криминогенную обстановку в городе и снизить аварийность", – напасал Таймерденов.

По его словам, благодаря совместным усилиям удалось решить вопросы расширения систем видеонаблюдения, с охватом городских автобусов, общеобразовательных школ, колледжей, мест массового пребывания граждан, а также служебных кабинетов следователей, дознавателей и оперативников.

"Кроме того, подведены промежуточные итоги перехода алматинской полиции на сервисную модель. В сотрудничестве с общественностью намечены приоритетные планы на ближайшую перспективу. Словом, сегодня в Алматы криминогенная обстановка стабильная и контролируемая. Правда, есть еще над чем поработать", – добавил экс-глава алматинской полиции.

Таймерденов призвал жителей южной столицы продолжать активное участвовать в решении вопросов безопасности и обеспечения правопорядка в городе.

"Благодарю вас за совместный труд. Отдельная признательность личному составу служб и подразделений ДП Алматы за самоотверженную и профессиональную работу", – написал он.

Напомним, в минувшую субботу стало известно о том, что Канат Таймерденов покинул пост главы Департамента полиции Алматы.

Позже подробности ухода Таймерденова с поста начальника ДП Алматы раскрыли в МВД Казахстана. В ведомстве сообщили, что полицейский переводится в Центральный аппарат МВД на руководящую должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976449-samoe-plodotvornoe-sotrudnichestvo-s-obschestvennostyu-taymerdenov-napisal-proschalnyy-post/