Болат Жамишев избран независимым директором фонда "Самрук-Казына"

Болат Жамишев. Фото: sk.kz

Болат Жамишев, возглавляющий общественный совет АО "Самрук-Казына", стал членом совета директоров – независимым директором фонда, сообщается на официальном сайте фонда "Самрук-Казына".

"Включение главы общественного совета в совет директоров – часть программы по повышению контроля общества за деятельностью "Самрук-Казына", – говорится в сообщении.

В фонде добавили, что общественный совет АО "Самрук-Казына" был сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. В нем состоят десять человек: семь представителей гражданского общества и три представителя фонда.

"Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью как головного фонда, так и его портфельных компаний. Работа членов совета построена на общественных началах", – подчеркнули в "Самрук-Казына".

Напомним, Болат Жамишев в разные годы занимал посты министра финансов, министра регионального развития, зампреда Нацбанка, председателя Агентства по регулированию и надзору финансовых организаций, зампреда правления Евразийского банка развития.

Общественный совет фонда "Самрук-Казына" он возглавляет с февраля 2022 года. Жамишев также является председателем общественного социального фонда "Қазақстан халқына", созданного по инициативе президента Токаева после январских беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976963-bolat-zhamishev-izbran-nezavisimym-direktorom-fonda-samruk-kazyna/