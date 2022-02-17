Болат Жамишев возглавил общественный совет "Самрук-Казына"

Болат Жамишев. Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Болата Жамишева избрали председателем общественного совета АО "Самрук-Казына", сообщается на официальном сайте фонда.

Накануне, 16 февраля 2022 года, состоялось первое заседание общественного совета АО "Самрук-Казына".

В состав совета вошли видные общественные и государственные деятели, исследователи, представители финансового сектора и медиа-кругов. Открытым голосованием председателем общественного совета избран Болат Жамишев – председатель ОСФ "Қазақстан халқына".

Создание общественного совета не потребовало расходования средств из бюджета, так как работа членов совета построена целиком на общественных началах и не оплачивается, отметили в фонде.

Обращаясь к коллегам, Болат Жамишев отметил, что общественный совет – это, в первую очередь, инструмент, позволяющий транслировать замечания и предложения общества в адрес "Самрук-Казына" в рекомендации, которые затем будут передаваться в органы управления фонда.

Фонд "Қазақстан халқына" Жамишев возглавил в середине января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956604-bolat-zhamishev-vozglavil-obschestvennyy-sovet-samruk-kazyna/