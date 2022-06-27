Рустам Али. Фото: facebook.com/ZhetysuPress

Рустам Али стал заместителем акима Жетысуской области. Ранее он возглавлял Ескельдинский район. Об этом сообщил акимат Жетысуской области на своей официальной странице в Facebook.

Рустам Али родился в 1984 году. Образование высшее. Окончил магистратуру и докторантуру факультета востоковедения Казахского национального университета им.Аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им.Жансугурова по специальности "финансы и аудит", доктор философии PhD.

Трудовую деятельность начал корреспондентом газеты "Деловая неделя" в Алматы. Работал в данном издании редактором отдела, затем заместителем главного редактора.

В разные годы занимал должности директора ГККП "Молодежный центр "Жетісу жастары" при управлении внутренней политики, акима Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителя управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, заместителя акима Алматинской области.

С мая 2021 года по настоящее назначение был акимом Ескельдинского района.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня также назначены на должность заместителя главы Жетысуской области Алибек Жаканбаев и Женис Туяков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975891-rustam-ali-stal-zamestitelem-akima-zhetysuskoy-oblasti/