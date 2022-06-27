Женис Туяков назначен заместителем акима Жетысуской области
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Женис Туяков назначен заместителем главы Жетысуской области. Ранее он занимал должность заместителя акима Алматинской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата Жетысуской области в Facebook.
Женис Шылбынович родился в 1967 году. Образование высшее. Окончил АГМИ, Финансовую академию РК, университет AlmaU, доктор делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах.
В разные годы работал управляющим директором в национальных компаниях "KEGOC", "КОРЭМ"; директором департамента Министерства энергетики, индустрии и торговли РК; генеральным директором АО "ТАТЭК" в Талдыкоргане; руководителем управлений энергетики и ЖКХ Жамбылской и Павлодарской областей; исполняющим обязанности заведующего отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.
С июля 2017 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Алматинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975885-zhenis-tuyakov-naznachen-zamestitelem-akima-zhetysuskoy-oblasti/