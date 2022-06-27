Назначен еще один заместитель акима Жетысуской области

Алибек Жаканбаев. Фото: facebook.com/ZhetysuPress

Сегодня назначили еще одного заместителя акима Жетысуской области. Им стал Алибек Жаканбаев, ранее работавший заместителем главы Алматинской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата Жетысуской области в Facebook.

Алибек Аскербекович родился в 1964 году. Образование высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт Трудового Красного Знамени и Казахский национальный аграрный университет по специальностям: "лесное хозяйство", "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза "Левобережный" в Алакольском районе.

Долгие годы работал в сфере лесного хозяйства в Ушарале. Занимал должности акима Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

С февраля 2022 года по настоящее время был заместителем акима Алматинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Женис Туяков назначен заместителем главы Жетысуской области. До этого он тоже занимал пост замакима Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975887-naznachen-esche-odin-zamestitel-akima-zhetysuskoy-oblasti/