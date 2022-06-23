Заместителя главы УОЗ Алматы Лауру Мырзагали уволили с госслужбы

Лаура Мырзагали. Фото: Управление общественного здоровья города Алматы

Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали уволили с государственной службы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"На основании решения совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом на поступление на государственную службу в течение трех лет), и в настоящее время она уволена с государственной службы", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в апреле Лауру Мырзагали временно отстранили от должности. Произошло это после появления в Сети видео с участием двух женщин, одна из которых – похожая на заместителя главы УОЗ Лауру Мырзагали – вымогает у другой, вероятно, своей подчиненной, часть своей премии.

В мае совет по этике рекомендовал уволить Лауру Мырзагали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975294-zamestitelya-glavy-uoz-almaty-lauru-myrzagali-uvolili-s-gossluzhby/