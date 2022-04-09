Замглавы УОЗ Алматы временно отстранили от должности

Лаура Мырзагали. Фото: Управление общественного здоровья города Алматы

Заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали временно отстранили от должности, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Произошло это после появления в Сети видео с участием двух женщин, одна из которых – похожая на заместителя главы УОЗ Лауру Мырзагали – вымогает у другой, вероятно, своей подчиненной, часть своей премии.

Ролик опубликовал на своей в Facebook известный казахстанский врач Каиргали Конеев.

"Я думал, что 90-е годы давно уже прошли и рэкет – уже уголовно-наказуемое деяние.

Из видео следует, что Лаура Мырзагали получила выговор за то, что фиктивно использовала больничный лист, и из-за этого Лаура Мырзагали не смогла получить премию.

Но она считает, что весь год работала хорошо и поэтому вполне имеет право получить деньги путем преступного вымогательства чужой законной премии, в простонародье – рэкета", – прокомментировал видео Конеев.

В пресс-службе акимата сообщили, что начали проверку по данному факту. На время проверки Мырзагали отстранена от исполнения своих обязанностей.

"В настоящее время начата служебная проверка. Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Лаура Мырзагали временно отстранена от работы до полного выяснения обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964294-zamglavy-uoz-almaty-vremenno-otstranili-ot-dolzhnosti/