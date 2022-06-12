Чиновника в Мангистау спустя восемь лет назначили на прежнюю должность

Карасай Абыханов. Фото: instagram.com/munaily_akimat

Карасай Абыханов назначен на должность руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Карасай Абыханов родился 31 октября 1981 года в Жанаозене.

С 2010 по 2012 годы работал руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

С 2013 по 2014 годы уже был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.

С 2015 по 2017 годы работал акимом сельского округа Батыр.

А в 2022 году вновь возглавил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района.

Напомним, ранее сообщалось, что Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области, а Бекбол Орынбасаров стал первым заместителем главы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973710-chinovnika-v-mangistau-spustya-vosem-let-naznachili-na-prezhnyuyu-dolzhnost/