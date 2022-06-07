Бекбол Орынбасаров назначен первым заместителем акима Мангистауской области

Бекбол Орынбасаров. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Сегодня, 7 июня, назначен первый заместитель акима Мангистауской области. Им стал Бекбол Орынбасаров, который ранее занимал пост заместителя главы региона. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата Мангистауской области в Facebook.

Глава региона Нурлан Ногаев в ходе аппаратного совещания представил своего первого заместителя.

Бекбол Орынбасаров окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "преподаватель политической экономии и обществоведения", Актауский университет имени Есенова по специальности "экономист" и Карагандинский государственный университет имени Букетова - "магистр права".

Свой трудовой путь он начал в 1993 году с Мангистауского областного управления таможни в Форт-Шевченко с должности инспектора таможенного поста "Баутино".

С 1996 по 1998 годы трудился в банковском и финансовом секторе.

В 1999 году начал работать в акимате Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом городской администрации.

До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау. После чего был назначен заместителем акима Актау.

В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования, где трудился до 2019 года.

С 2019 года по март 2021 года работал председателем правления АО "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау".

С марта 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972988-bekbol-orynbasarov-naznachen-pervym-zamestitelem-akima-mangistauskoy-oblasti/