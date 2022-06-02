Новые назначения произвели в полиции Павлодарской области

Рустем Тунгышбаев. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Новые кадровые назначения произвели в полиции Павлодарской области. Так, Рустем Тунгышбаев стал замначальника ДП региона, а Ермек Альжанов возглавил управление полиции Павлодара. Информация об этом опубликована на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.

Приказом МВД РК на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник Рустем Тунгышбаев.

Ранее он возглавлял управление по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Полковник Ермек Альжанов приказом МВД назначен начальником управления полиции Павлодара. Ранее он был начальником ОП Щербактинского района.

Ермек Альжанов. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Напомним, в конце января текущего года департамент полиции Павлодарской области возглавил Василий Скляр, который до этого руководил управлением полиции Экибастуза. Он пришел на место Нурлана Масимова. Последний был объявлен в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972180-novye-naznacheniya-proizveli-v-politsii-pavlodarskoy-oblasti/