Новые назначения произвели в полиции Павлодарской области
Опубликовано:
Новые кадровые назначения произвели в полиции Павлодарской области. Так, Рустем Тунгышбаев стал замначальника ДП региона, а Ермек Альжанов возглавил управление полиции Павлодара. Информация об этом опубликована на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.
Приказом МВД РК на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник Рустем Тунгышбаев.
Ранее он возглавлял управление по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.
Полковник Ермек Альжанов приказом МВД назначен начальником управления полиции Павлодара. Ранее он был начальником ОП Щербактинского района.
Напомним, в конце января текущего года департамент полиции Павлодарской области возглавил Василий Скляр, который до этого руководил управлением полиции Экибастуза. Он пришел на место Нурлана Масимова. Последний был объявлен в розыск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972180-novye-naznacheniya-proizveli-v-politsii-pavlodarskoy-oblasti/