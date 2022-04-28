Закиржан Кузиев стал депутатом мажилиса от АНК
Сегодня, 28 апреля, бывший зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев был избран депутатом мажилиса парламента от данной организации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Указывается, что на место депутата от АНК баллотировались 2 кандидата.
В списки избирателей были внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек или 80,65 процента.
Итоги выборов выглядят следующим образом:
- за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов, или 60,94 процента голосов избирателей;
- за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов, или 30,12 процента голосов избирателей;
- число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 25, или 5,88 процента от числа избирателей.
Закиржан Кузиев родился 30 января 1969 года в городе Алматы.
Женат, имеет семеро детей. Владеет казахским, английским и русским языками.
Является председателем правления совета директоров ТОО "Жаркентский Крахмалопаточный завод" и ТОО "Универсал".
Напомним, что в ноябре 2020 года Кузиева назначили зампредом Ассамблеи народа Казахстана. Он пробыл в этой должности до сегодняшнего дня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967269-zakirzhan-kuziev-stal-deputatom-mazhilisa-ot-ank/