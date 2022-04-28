Закиржан Кузиев стал депутатом мажилиса от АНК

Закиржан Кузиев. Фото: universalgroup.kz

Сегодня, 28 апреля, бывший зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев был избран депутатом мажилиса парламента от данной организации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Указывается, что на место депутата от АНК баллотировались 2 кандидата.

В списки избирателей были внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек или 80,65 процента.

Итоги выборов выглядят следующим образом:

за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов, или 60,94 процента голосов избирателей;

подано 259 голосов, или 60,94 процента голосов избирателей; за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов, или 30,12 процента голосов избирателей;

подано 128 голосов, или 30,12 процента голосов избирателей; число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 25, или 5,88 процента от числа избирателей.

Закиржан Кузиев родился 30 января 1969 года в городе Алматы.

Женат, имеет семеро детей. Владеет казахским, английским и русским языками.

Является председателем правления совета директоров ТОО "Жаркентский Крахмалопаточный завод" и ТОО "Универсал".

Напомним, что в ноябре 2020 года Кузиева назначили зампредом Ассамблеи народа Казахстана. Он пробыл в этой должности до сегодняшнего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967269-zakirzhan-kuziev-stal-deputatom-mazhilisa-ot-ank/