Глава госавиакомпании "Беркут" покинул должность

Фото: пресс-служба Управления делами президента РК

Александр Викторович Дзюба освобожден от должности директора государственной авиакомпании "Беркут" согласно поданному им заявлению по собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление делами президента РК.

В настоящее время обязанности директора исполняет заместитель директора Еркебулан Сансызбайулы Оспанов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на вакантную должность директора авиакомпании будет объявлен открытый конкурс. Принять в нем участие сможет любой желающий, соответствующий квалификационным требованиям.

"Конкурс будет проведен в соответствии с правилами назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры", - добавили в ведомстве.

Как сообщается на сайте Управления делами президента, государственная авиакомпания "Беркут" обеспечивает и осуществляет особо важные полеты Республики Казахстан, а также предоставляет другие авиационные услуги в соответствии с требованиями законодательства в сфере гражданской авиации. Так, например, в марте борт "Беркута" доставил гуманитарный груз для Украины в польский город Катовице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965661-glava-gosaviakompanii-berkut-pokinul-dolzhnost/