"Не соответствует реальности": казахстанцев возмутили данные о средней зарплате за март (видео)

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Накануне Бюро нацстатистики озвучило среднемесячную зарплату по Казахстану за март этого года - она составила 275 438 тенге. Казахстанцы считают, что цифры сильно завышены. Они поделились свои видением того, сколько именно зарабатывает среднестатистический казахстанец за месяц.

С жителями разных регионов поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

"Около 150 тысяч средняя заработная плата", "Учитывая многих моих знакомых, у них зарплата куда ниже, и она не соответствует реальности", "Женщина в магазине у дома по 12 часов работает, 65 тысяч тенге зарабатывает. И вахтеры, которые пашут на вахте, 150 тысяч тенге. Вот и считайте: средняя зарплата – 100, ну 120", - поделились своим мнением жители Актобе.

Бюро нацстатистики каждый месяц обновляет данные, свидетельствующие о том, что казахстанцы зарабатывают все больше. В ведомстве пояснили, как это происходит: берут отчеты по всем начисленных в стране зарплатам и премиям и делят на количество работников.

Такая методология применяется во многих странах и позволяет сопоставлять данные с другими государствами, говорят специалисты

"Данные о среднемесячной заработной плате бюро рассчитывает на основе ежеквартальной и годовой статистической отчетности предприятий, путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий и на количество месяцев в отчетном периоде. С учетом подоходного налога, пенсионных отчислений, премий и надбавок", - заявили в Бюро нацстатистики.

Экономисты же считают, что нынешний метод расчета средней номинальной зарплаты устарел, и регулярное обнародование этой информации только раздражает общественность.

"Если статистика утверждает, что в определенном регионе средняя зарплата ниже, это значит, что население здесь в целом имеет низкие доходы, и с этим регионом нужно работать точечно. Вот для этого нужны такие статданные", - поделился экономист Максат Халык.

Безусловно, есть те, кто зарабатывает намного больше среднего по стране, соглашаются казахстанцы. Однако эта прослойка не такая внушительная.

"Есть, конечно, отрасли, в которых средняя зарплата позволяет дотянуть до этой цифры. Но мало этих отраслей", "Нефтедобывающий сектор. Может быть, финансовая система. К тому же, это не обычный рабочий, не обычный трудящийся",

"Я думаю, что такую зарплату легко заработать в сфере образования, если вы имеете достаточный опыт", - считают казахстанцы.

К слову, опираясь на все ту же статистику, реальные денежные доходы населения увеличились почти на 8%. Вот только они все равно не успели за ростом цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965645-ne-sootvetstvuet-realnosti-kazahstantsev-vozmutili-dannye-o-sredney-zarplate-za-mart-video/