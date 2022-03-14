Назначен новый аким Панфиловского района

Марат Сагымбек. Фото: gov.kz

Марат Сагымбек назначен акимом Панфиловского района. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Алматинской области.

Марат Рахымбердиулы родился в 1966 году. Имеет два высших образования по специальностям "технология хранения и переработки зерна", "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал строителем колхоза имени Кирова Панфиловского района.

В разные годы работал заведующим кабинетом политического просвещения колхоза им.Кирова, заместителем председателя, председателем Бирликского сельсовета народных депутатов, депутатом сельсовета, руководителем аппарата администрации Панфиловского района, заместителем председателя общественного фонда поддержки малого и среднего бизнеса Жаркента, инспектором пассажирского отдела таможни "Бахты" Панфиловского района.

Также был инспектором отдела таможенной охраны и режима таможни "Коргас" таможенного комитета Министерства финансов РК, паспортистом управления юстиции Талдыкоргана, начальником отдела по делам религии, руководителем управления юстиции Панфиловского района, главным специалистом административно-правового отдела департамента юстиции Алматинской области.

С января 2022 года до настоящего назначения руководил управлением юстиции Панфиловского района.

Распоряжением главы Алматинской области Талгат Умралиев освобожден от должности акима Панфиловского района по собственному желанию.

Напомним, ранее стало известно, что глава региона Канат Бозумбаев отказался от резиденции в Жаркенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960671-naznachen-novyy-akim-panfilovskogo-rayona/