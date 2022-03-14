Аким Алматинской области отказался от резиденции

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Глава Алматинской области Канат Бозумбаев отказался от резиденции в Жаркенте и предложил сделать из нее детский реабилитационный центр. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Канат Бозумбаев встретился с жителями Панфиловского района.

"В Жаркенте находится резиденция акима области. В наличии этой резиденции нет никакой необходимости. В районе есть хорошие гостевые дома, много кафе, где вкусно готовят.

Поэтому резиденцию передаю для создания детского реабилитационного центра. Это очень важный и нужный объект, специалисты которого смогут помогать родителям бороться за жизни и здоровье особенных детей", - заявил на встрече глава региона.

Отмечается, что резиденция акима Алматинской области в Жаркенте была построена в 2013 году. Площадь одноэтажного здания составляет 910 кв.м., а земельного участка - 1 га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960665-akim-almatinskoy-oblasti-otkazalsya-ot-rezidentsii/