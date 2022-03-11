Виталия Тутушкина назначили заместителем председателя Нацбанка

Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Виталий Тутушкин стал заместителем председателя Национального банка Казахстана. Об этом сообщается на .

"Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Напомним, что сегодня Есжан Биртанов был освобожден от должности замглавы Нацбанка.

Также отметим, что нынешним главой Нацбанка является Галымжан Пирматов. Он занимает свою должность с 3 февраля текущего года. Предыдущий глава НБ РК Ерболат Досаев стал акимом города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960292-vitaliya-tutushkina-naznachili-zamestitelem-predsedatelya-natsbanka/