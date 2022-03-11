Виталия Тутушкина назначили заместителем председателя Нацбанка
Виталий Тутушкин стал заместителем председателя Национального банка Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.
Напомним, что сегодня Есжан Биртанов был освобожден от должности замглавы Нацбанка.
Также отметим, что нынешним главой Нацбанка является Галымжан Пирматов. Он занимает свою должность с 3 февраля текущего года. Предыдущий глава НБ РК Ерболат Досаев стал акимом города Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960292-vitaliya-tutushkina-naznachili-zamestitelem-predsedatelya-natsbanka/