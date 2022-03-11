Есжан Биртанов освобожден от должности замглавы Нацбанка

Есжан Биртанов. Фото: kppf.kz

Есжан Биртанов освобожден от должности заместителя главы Нацбанка, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Есжан Биртанов с 2015 по 2016 года был главой правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), а с 2016 года занимал должность председателя правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка". В январе 2018 года был назначен управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В марте 2019 года указом главы государства он был назначен заместителем главы Нацбанка.

Сегодня же это кресло занял Виталий Тутушкин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960293-eszhan-birtanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-natsbanka/