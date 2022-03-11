Есжан Биртанов освобожден от должности замглавы Нацбанка
Есжан Биртанов освобожден от должности заместителя главы Нацбанка, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Есжан Биртанов с 2015 по 2016 года был главой правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), а с 2016 года занимал должность председателя правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка". В январе 2018 года был назначен управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В марте 2019 года указом главы государства он был назначен заместителем главы Нацбанка.
Сегодня же это кресло занял Виталий Тутушкин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960293-eszhan-birtanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-natsbanka/