Судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова освободили от должности

Мейрам Жангуттинов. Фото: sud.gov.kz

Судью Верховного суда РК Мейрама Жангуттинова освободили от должности - в декабре прошлого года он был осужден за мошенничество, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление в сенат внес глава государства. Зачитал представление президента председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жангуттинова Мейрама Курмашевича от должности судьи Верховного суда.

Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу.

Уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Жангуттинова Мейрама Курмашевича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда", - сказал он.

Сенаторы его поддержали и проголосовали за освобождение Жангуттинова от должности судьи.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Нур-Султане суд вынес обвинительный приговор в отношении Жангуттинова - его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Жангуттинов был задержан в Нур-Султане еще в феврале 2021 года сотрудниками Антикора при получении крупной суммы денег. Тогда же сообщалось, что вместе с этим в Туркестане был задержан судья районного суда, передавший эти деньги.

Позже задержание служителя Фемиды прокомментировали Высший судебный совет и президент страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959997-sudyu-verhovnogo-suda-meyrama-zhanguttinova-osvobodili-ot-dolzhnosti/