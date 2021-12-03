Бывшего судью Верховного суда осудили в Нур-Султане

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В Нур-Султане суд огласил обвинительный приговор по делу экс-судьи Верховного суда Казахстана Мейрама Жангуттинова. Приговор обнародовал столичный суд на своем официальном сайте.

"3 декабря 2021 года судом № 2 района Байконыр города Нур-Султана оглашен обвинительный приговор в отношении Жангуттинова М. – по факту совершения покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 24, п. 1 и 2 ч. 3 ст. 190 УК), и Тургунбаевой Л. – за дачу взятки (п. 2 ч. 3 ст. 367 УК)", – сообщает пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Суд установил, что Жангуттинов, будучи судьей Верховного суда РК, путем обмана под видом взятки пытался похитить у бывшего судьи Аль-Фарабийского районного суда Тургунбаевой 7 тысяч долларов через посредника Абдусаттарова.

Жангуттинова задержали при получении денег.

"Тургунбаева через посредника, совершила дачу взятки в крупном размере - 27 тыс. долларов США, лицу, занимающему ответственную государственную должность", - рассказали в суде.

В отношении посредника Абдусаттарова уголовное дело было прекращено еще до суда – в связи с тем, что тот добровольно сообщил в органы о даче взятки.

Вина Жангуттинова и Тургунбаевой подтверждена следующими доказательствами.

"Тургунбаева признала свою вину и показала, что передала Жангуттинову деньги в качестве взятки через Абдусаттарова, который подтвердил ее показания. Имеется расписка Абдусаттарова о получении денежных средств. Дочь Тургунбаевой подтвердила передачу денег Абдусаттарову. По записям встречи и разговора Тургунбаевой и Абдусаттарова видно, что они обсуждают обстоятельства и цель передачи денег.

По результатам негласных следственных действий, осмотра места происшествия установлен факт получения Жангуттиновым 7 тысяч долларов от Абдусаттарова.

Доводы обвинения о получении Жангуттиновым 27 тысяч долларов носят предположительный характер и основаны только на показаниях Абдусаттарова.

Негласные записи разговоров показали, что при встрече с Абдусаттаровым Жангуттинов не подтвердил получения других сумм денег (кроме изъятых при задержании 7 тысяч долларов)", – рассказали в столичном суде.

Решение суда по наказанию

При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством в отношении Жангуттинова и Тургунбаевой нарушение ими присяги судьи и посчитал справедливым наказание в виде реального лишения свободы.

В связи с этим Жангуттинову назначено 5 лет лишения свободы, а Тургунбаевой, с учетом смягчающих обстоятельств (чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию преступления и изобличению других участников преступления), назначено 5 лет лишения свободы.

Кроме того, оба подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

11 февраля сотрудники Антикора задержали судью Верховного суда при получении крупной суммы денег. Сообщалось также, что вместе с этим в городе Туркестан был задержан судья районного суда, передавший эти деньги.

Позже задержание служителя Фемиды прокомментировали Высший судебный совет и президент страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945169-byvshego-sudyu-verhovnogo-suda-osudili-v-nur-sultane/