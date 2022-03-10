Гульмира Сагидуллина возглавила управление здравоохранения ВКО

Гульмира Сагидуллина. Фото: onko-vko.kz

Гульмира Сагидуллина назначена руководителем управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Ее коллективу и медицинскому сообществу представил аким региона Даниал Ахметов. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Гульмира Сагидуллина начала свою профессиональную деятельность в 1997 году после окончания Семипалатинского государственного медицинского университета по специальности "лечебное дело".

Даниал Ахметов и Гульмира Сагидуллина. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Восточно-Казахстанском областном онкологическом диспансере, более 12 лет трудилась в должности заместителя главного врача по лечебной работе в этом же медучреждении.

В 2015 году была назначена главным врачом первого в регионе Реабилитационного центра, где внедрялись передовые методы медицинской реабилитации и восстановительной терапии.

Последние 6 лет Гульмира Габдулловна возглавляла областной многопрофильный центр онкологии и хирургии.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ермек Омарбеков покинул свою должность по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959996-gulmira-sagidullina-vozglavila-upravlenie-zdravoohraneniya-vko/