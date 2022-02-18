Руководитель управления здравоохранения ВКО покинул свой пост

Ермек Омарбеков. Фото: Информационный центр ВКО/noks.kz

Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области покинул свою должность. По данным акимата региона, Ермек Омарбеков ушел по собственному желанию, передает Noks.kz.

"3 февраля Омарбеков Ермек Сембаевич был уволен по собственному желанию. Обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет его заместитель Бурынбетова Алма Заманбековна", - сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Куда ушел чиновник, не уточняется.

Напомним, Ермек Омарбеков был назначен на пост главы управления здравоохранения региона в апреле 2021 года.

Также недавно стало известно, что ушедшая в отставку из-за коррупции подчиненного экс-аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова получила новую должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1956788-rukovoditel-upravleniya-zdravoohraneniya-vko-pokinul-svoy-post/