Максат Кикимов и Нариман Абильшаиков получили должности в НПП "Атамекен"

Нариман Абильшаиков. Фото: НПП "Атамекен"

Назначены исполняющий обязанности председателя и первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацпалаты.

Нариман Абильшаиков стал и.о. председателя правления НПП, ранее он занимал пост зампредседателя правления.

Нариман Абильшаиков родился в 1983 году. Окончил Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова по специальности "Инженер-строитель", имеет степень кандидата экономических наук.

С 2007 по 20120 годы — депутат Павлодарского областного маслихата IV и V созывов. До 2013 был советником акима Павлодарской области. С 2013 по 2014 руководил региональным управлением туризма.

С 2015 по 2016 годы — начальник отдела сопровождения проектов Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Заместитель, директор департамента регионального развития НПП в 2016-2017 годах. Был директором палаты предпринимателей Алматинской области, также возглавлял палату предпринимателей Алматы.

Пост первого заместителя председателя правления НПП занял Максат Кикимов, экс-заместитель акима Алматы.

Максат Кикимов. Фото: instagram.com/kikimov_maksat

Максат Сакенович родился в 1986 году в Каскелене. Является выпускником колледжа Академии банковского дела, Алматинской академии экономики и статистики, университета "Туран".

Свой трудовой путь Кикимов начал в 2005 году со специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала АО "Альянс банк" в Алматы.

С 2012 по 2015 годы работал заместителем руководителя управления финансов Алматы. С июля 2015 по сентябрь 2017 года занимал пост руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

С сентября 2017 по июль 2018 года — руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. С июля 2018 года по июль 2019 года работал руководителем управления туризма Алматы. С июля 2019 года занимал пост акима Жетысуского района города Алматы. До последнего назначения занимал пост замакима Алматы.

Напомним, что Раимбек Баталов избран главой президиума НПП "Атамекен". Кроме того, Аблай Мырзахметов сложил полномочия главы правления НПП "Атамекен".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956815-maksat-kikimov-i-nariman-abilshaikov-poluchili-dolzhnosti-v-npp-atameken/