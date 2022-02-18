Раимбек Баталов избран главой президиума НПП "Атамекен"

Раимбек Баталов. Фото: НПП "Атамекен"

Большинством голосов в ходе IX внеочередного съезда НПП РК "Атамекен" главой президиума палаты был избран Раимбек Баталов. Ранее эту должность занимал Тимур Кулибаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение принято. Я хотел бы всех делегатов поблагодарить за оказанное доверие. Уверен, абсолютно гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату, чтобы мы вместе изменили ту ситуацию, которая сейчас назрела, и я абсолютно уверен, что мы будем работать вместе в новой палате. Давайте работать", – сказал он.

В этот же день делегаты съезда определились с органом управления национальной палаты, то есть были избраны руководители 17 комитетов и 30 департаментов.

Баталов поздравил новый состав президиума с избранием.

"Как мы договорились, мы будем готовиться к новому съезду, и надеюсь, что через 2-3 месяца мы вновь вернемся к этому вопросу.

Хотелось бы поблагодарить и прежний состав президиума во главе с Тимуром Кулибаевым за ту работу, которую проводили. Люди стояли, все-таки, у истоков создания НПП "Атамекен", под руководством их прошла большая работа по созданию институциональной диалоговой площадки.

Многие из нас работали до палаты и во время палаты, и видим сейчас, что НПП состоялась, безусловно, много чего нужно менять, но, тем не менее, я считаю, что работа большая была проделана", – сказал он.

Раимбек Баталов родился 21 ноября 1970 года в Алматы. Он дипломированный "инженер-строитель". В 1992 году основал торговую фирму "Раимбек", которая на сегодня представляет собой холдинг Raimbek.

С 2002 года является председателем cовета Форума предпринимателей Казахстана.

C 2005 года возглавляет казахстанскую национальную часть Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С 2007 года – член общественной палаты при мажилисе.

С 2009 года – президент Федерации подводного спорта Казахстана.

C 2010 года – член единого Координационного совета под председательством премьер-министра РК. Входит также в cовет по предпринимательству при президенте РК.

С 2016 года – член президиума НПП "Атамекен", руководитель комитета палаты по развитию МСБ.

С 2012 года является независимым экспертом Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии (город Москва).

С сентября 2015 года является председателем совета директоров ENACTUS Казахстан – крупнейшей международной некоммерческой организации, ориентированной на сотрудничество бизнеса и вузов.

С 2015 по 2020 год – первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта.

С 2017 по 2020 год – вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта.

Напомним, ранее Баталов был избран исполняющим обязанности председателя президиума палаты .

До середины января пост главы президиума НПП занимал Тимур Кулибаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956754-raimbek-batalov-izbran-glavoy-prezidiuma-npp-atameken/