Раимбек Баталов избран главой президиума НПП "Атамекен"
Большинством голосов в ходе IX внеочередного съезда НПП РК "Атамекен" главой президиума палаты был избран Раимбек Баталов. Ранее эту должность занимал Тимур Кулибаев, передает корреспондент NUR.KZ.
"Решение принято. Я хотел бы всех делегатов поблагодарить за оказанное доверие. Уверен, абсолютно гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату, чтобы мы вместе изменили ту ситуацию, которая сейчас назрела, и я абсолютно уверен, что мы будем работать вместе в новой палате. Давайте работать", – сказал он.
В этот же день делегаты съезда определились с органом управления национальной палаты, то есть были избраны руководители 17 комитетов и 30 департаментов.
Баталов поздравил новый состав президиума с избранием.
"Как мы договорились, мы будем готовиться к новому съезду, и надеюсь, что через 2-3 месяца мы вновь вернемся к этому вопросу.
Хотелось бы поблагодарить и прежний состав президиума во главе с Тимуром Кулибаевым за ту работу, которую проводили. Люди стояли, все-таки, у истоков создания НПП "Атамекен", под руководством их прошла большая работа по созданию институциональной диалоговой площадки.
Многие из нас работали до палаты и во время палаты, и видим сейчас, что НПП состоялась, безусловно, много чего нужно менять, но, тем не менее, я считаю, что работа большая была проделана", – сказал он.
Раимбек Баталов родился 21 ноября 1970 года в Алматы. Он дипломированный "инженер-строитель". В 1992 году основал торговую фирму "Раимбек", которая на сегодня представляет собой холдинг Raimbek.
С 2002 года является председателем cовета Форума предпринимателей Казахстана.
C 2005 года возглавляет казахстанскую национальную часть Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
С 2007 года – член общественной палаты при мажилисе.
С 2009 года – президент Федерации подводного спорта Казахстана.
C 2010 года – член единого Координационного совета под председательством премьер-министра РК. Входит также в cовет по предпринимательству при президенте РК.
С 2016 года – член президиума НПП "Атамекен", руководитель комитета палаты по развитию МСБ.
С 2012 года является независимым экспертом Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии (город Москва).
С сентября 2015 года является председателем совета директоров ENACTUS Казахстан – крупнейшей международной некоммерческой организации, ориентированной на сотрудничество бизнеса и вузов.
С 2015 по 2020 год – первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта.
С 2017 по 2020 год – вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта.
Напомним, ранее Баталов был избран исполняющим обязанности председателя президиума палаты на время проведения IX внеочередного съезда НПП.
До середины января пост главы президиума НПП занимал Тимур Кулибаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956754-raimbek-batalov-izbran-glavoy-prezidiuma-npp-atameken/