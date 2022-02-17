Раимбек Баталов избран и.о. председателя президиума НПП "Атамекен"

Раимбек Баталов. Фото: НПП "Атамекен"

Члены президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" выбрали исполняющего обязанности председателя президиума на время проведения IX внеочередного съезда НПП, сообщается на официальном сайте нацпалаты.

Исполняющим обязанности станет член президиума НПП, председатель форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов.

Председатель президиума будет избран на съезде нацпалаты.

IX внеочередной съезд состоится 18 февраля 2022 года. На повестке дня рассмотрят 4 вопроса:

об органах управления национальной палаты;

о реформировании деятельности нацпалаты;

об актуальных вопросах развития предпринимательства;

разное.

Напомним, в середине прошлого месяца главы НПП "Атамекен". Позже был разъяснен порядок избрания нового председателя президиума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956599-raimbek-batalov-izbran-io-predsedatelya-prezidiuma-npp-atameken/