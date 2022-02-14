Берик Уали избран председателем Совета директоров ТРК "Казахстан"

Берик Уали. Фото: akorda.kz

На очередном заседании членов Совета директоров акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали был избран председателем Совета директоров телерадиокорпорации «Казахстан». Об этом сообщается на официальном сайте РТРК "Казахстан".

Берік Уәли родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности «Киновед», магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Журналистика», а также Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».

Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы «Новости Алматы» телекомпании «Таң», далее работал выпускающим редактором программы «Новости Алматы», ответственным и главным редактором на «31-м канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала «Qazaqstan», руководителем Антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа».

Также занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника Первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения министерства по инвестициям и развитию РК, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.

22 марта 2019 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан. Также с сентября 2019 года является председателем совета директоров НАО «Телерадиокомплекс Президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955987-press-sekretar-tokaeva-berik-uali-vozglavil-teleradiokorporatsiyu-kazahstan/