Аскар Амрин покидает пост замакима Нур-Султана

Аскар Амрин. Фото: facebook.com/askar.amrin

Аскар Амрин покидает пост заместителя акима Нур-Султана. На своей странице в Facebook он обратился к астанчанам и бывшим коллегам.

Он отметил, что больше 5 лет занимал данный пост, сегодня был его последний рабочий день в этой должности.

"В первую очередь, хочу выразить благодарность жителям столицы и всем тем, с кем довелось работать, решать вопросы по долгу службы на приемах граждан, обходах в "поле", в центре "Жануя", на объектах – это ценный жизненный опыт", - написал Амрин.

Он отметил, что во время работы замакима курировал вопросы экономики и правоохранительных органов, а также вопросы обеспечения финансирования проблемных объектов долевого строительства.

"Отдельно хочу обратиться к дольщикам проблемных объектов. Мы вместе с вами проделали колоссальную работу: большая часть объектов сдана, дольщики получили свои ключи, остается процедура оформления документов, которая занимает определенное время. ЕКК и в дальнейшем продолжит работу по завершению оставшихся проблемных объектов города и вы получите свое долгожданное жилье!" - написал бывший заместитель акима.

Также Амрин выразил особую благодарность своим коллегам, отметив, что госслужба - большой труд.

Помимо этого, он поблагодарил нынешнего градоначальника и его предшественников, под началом которых работал все эти годы.

Напомним, также сегодня стало известно, что Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954293-askar-amrin-pokinul-post-zamakima-nur-sultana/